"Насколько мне известно, травмы у них неприятные. У Беседина это травма мышц, он пропустит две недели, не будет даже беговой работой заниматься.

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Примерно такая же история у Цыганкова, но у него проблемы с икроножной мышцей. Но время восстановления тоже где-то две недели.

Оба получили повреждения еще до матча против Руха. И уже начали процесс реабилитации. Более того, Беседин и Цыганков посетили расположение сборной Украины, где их осмотрели врачи и подтвердили травмы", – сказал Цыганык в своей программе "Цыганык LIVE".

К слову, главный тренер "сине-желтых" уже отреагировал на травмы динамовцев и довызвал в сборную форварда СК Днепр-1 Артема Довбика.

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