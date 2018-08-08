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Беседин: Досадный пенальти, но ничья на выезде – это неплохой результат

17:43 44 Читати українською
Беседин: Досадный пенальти, но ничья на выезде – это неплохой результат
Артем Беседин / Фото ФК Динамо

Форвард Динамо Артем Беседин прокомментировал игру киевлян в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против чешской Славии (1:1).

"Наверное, нам не хватило уже концентрации в концовке матча. Досадный пенальти, но с другой стороны, результативная ничья на выезде. Дома мы будем играть в свою игру. Проведем работу над ошибками, проанализируем этот матч и, уверен, дома сыграем намного удачнее.

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В конце встречи мы пропустили гол: вратарь Славии ударил просто мяч вперед, футболисты соперника сумели зацепиться за мяч и доставить его в штрафную. Это футбол. Думаю, 1:1 на выезде – это неплохой результат", – цитирует Беседина официальный сайт клуба.

Напомним, в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо не удержало преимущество над Славией. Поединок завершился вничью 1:1.

Ответный матч состоится в Киеве 14 августа.

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Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Славия Прага - Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин
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