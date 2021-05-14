"Поздравляю всех болельщиков и наш клуб с днем ​​рождения Динамо. Лучшего подарка, чем победы, быть и не могло – мы все выложились для этого.

Гол и незабитый пенальти Цыганкова в видеообзоре финала Кубка Украины Динамо – Заря – 1:0

Перед матчам тренеры обратили внимание, что "финалы не играются, финалы выигрываются" и мы сделали все, чтобы победить.

Мои моменты? Нападающий хорошего уровня должен реализовывать такие моменты. Но мы все смотрим футбол, смотрим матчи уровня Лиги чемпионов, где не забивают в более очевидных моментах. Из этой ситуации надо сделать правильные выводы и идти дальше", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, в финале Кубка Украины Динамо в дополнительное время минимально обыграло Зарю (1:0) и положило чемпионские медали в завоеванный трофей.

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