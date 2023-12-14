– Было много разговоров, что зимой Динамо возглавит другой тренер, возможно, из-за границы.

– Шовковский выиграл все матчи, поэтому руководство Динамо решило поставить его. Это оптимальный вариант. Кого сейчас можно найти? Хорватские и сербские тренеры гораздо хуже Шовковского. Я не знаю, какой легионеры имеют "блат", что на 2-3 месяца берут наши команды, а потом уезжают. Берут непонятных лалатовичей, которые просто разваливают команды и ничего после себя не оставляют. Руководителям клубов надо же думать хоть немного!

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– Динамо не потеряет еще пару лет в своем развитии, учитывая, что у Шовковского мало опыта?

– Да, опыта мало, но он его набирается. Еще несколько месяцев назад я говорил, что ему рано быть главным тренером, потому что у него мало опыта, но с тех пор он вырос.

– А может ли вратарь вообще стать хорошим главным тренером?

– Говорят, что нет, но я думаю, что в случае с Шовковским все будет хорошо. Посмотрим уже весной, когда Динамо будет играть с Шахтером, Днепром-1, Кривбассом, – цитирует Сабо Украинский футбол.

Напомним, Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера Динамо после отставки Мирчи Луческу. Серия из четырех побед подряд в УПЛ убедила Игоря Сурикса назначить 48-летнего специалиста постоянным наставником "бело-синих". Об этом президент Динамо сообщил после последнего матча 2023 года против Оболони.

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