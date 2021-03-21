"Калитвинцев? Очень приятно, что Юра снова работает, это мой хороший друг. До сих пор дружим, встречаемся. Рад, что он принял команду. Ему нужно время, чтобы наладить игру. Желаю ему, чтобы поменьше нервничал.

"Максимов встретил меня хорошо – надо достойно ответить на поле": Калитвинцев обещает игрокам Олимпика нелегкие времена

Был ли это наш лучший матч в году? Целую неделю тренировались играть в короткий пас, так как уже надоел футбол, как в Англии 70-х годов. Я ребятам сказал, что беру ответственность на себя. Нужно пытаться через короткий пас играть, комбинировать. Выпустили других игроков, вышли с четырьмя защитниками. Сегодня все получилось.

Инициатива шла от меня, потому что после проигрыша СК Днепру-1 нужно было принимать решение. Игра первым номером не дается, потому что пропускаем после контратак. Пока будем играть так. Если не будет получаться, значит, будем играть по-другому.

Сейчас будет пауза на матчи сборных, есть время отдохнуть и подготовиться к матчу с Шахтером", – сказал Максимов в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Ворскла, разгромив Олимпик, воспользовалась осечкой Десны и поднялась уже на четвертую строчку УПЛ.

Ворскла легко разбила Олимпик, который проиграл шестой матч УПЛ подряд – полтавчане поднялись на 4 место