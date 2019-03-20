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Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ

20 марта 23:04 4 Читати українською
Берт ван Марвейк стал главным тренером сборной ОАЭ
Берт ван Марвейк / FIFA

Нидерландский специалист Берт ван Марвейк назначен на тренерский мостик сборной Объединенных Арабских Эмиратов.

О назначении ван Марвейка на пост главного тренера сборной ОАЭ, сообщили на официальном Twitter Федерации футбола этой страны.

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Берт сменил на этом посту итальянского тренера Альберто Дзакерони, который возглавлял команду с 2017 года.

Предыдущим местом работы ван Марвейка была сборная Австралии, которую он покинул во время Мундиаля в России. Ранее специалист работал в сборных Саудовской Аравии, Австралии и Нидерландах.

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Теги
Мир ОАЭ ОАЭ Берт ван Марвейк Берт ван Марвейк
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