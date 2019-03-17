Берсхот Вилрейк с Причиненко не смог победить Мехелен и выйти в высшую лигу Бельгии

Берсхот Вилрейк с Причиненко не смог победить Мехелен

В Бельгии состоялись переходные матчи между первым и вторым по силе дивизионом.

В переходных матчах встретились Берсхот Вилрейк, за который выступает украинский хавбек Денис Причиненко, с Мехеленом.

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Первый матч, хозяином которого был клуб украинца, закончился безголевой ничьей. Во втором поединке победу праздновал Мехелен со счетом 2:1, а Причиненко заработал "горчичник".

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Следовательно, в наивысший бельгийский дивизион по итогам двух матчей вышел Мехелен, а покинул Локерен.