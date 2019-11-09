Бернли – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча АПЛ – Ярмоленко вышел на замену в первом тайме

Бернли принимает Вест Хэм в 12-м туре АПЛ 2019/20. Андрей Ярмоленко начал матч в запасе, но вышел на замену на 20-й минуте. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Бернли – Вест Хэм стартовал в 17:00 по киевскому времени. Обе команды являются соседами в турнирной таблице (14 и 13 позиции соответственно). Как Бернли, так и Вест Хэм находятся в плохой форме – хозяева проиграли трижды подряд, тогда как команда Андрея Ярмоленко не может победить уже в 5-ти поединках Премьер-лиги.

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Не слишком впечатляет и сам украинец – Ярмоленко не забивал в 4-х последних матчах, а в поединке прошлого тура против Ньюкасла был заменен уже в перерыве. Матч Бернли – Вест Хэм Андрей начал на скамейке запасных, а в атаке "молотков" вышли Снодграс, Форналс, Андерсон и Алле.

2️⃣ changes today pic.twitter.com/GwoQBMeF9M — West Ham United (@WestHam) November 9, 2019