Чемпионат Англии 2020/21, 24-й тур

Кристал Пэлас – Бернли – 0:3

Голы: Гудмундсон, 5, Родригес, 10, Лоутон, 47

Брайтон – Астон Вилла – начало в 22:00

Бернли на выезде встречался с Кристал Пэлас. Уже на 5-й минуте матча гости вырвались вперед – отличился Гудмундсон. За несколько минут Родригес головой замкнул навес с углового – 0:2. "Орлы" пытались навязывать борьбу, но до перерыва не создали ни одного опасного момента.

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В начале второго тайма еще один положил Лоутон и счет стал разгромным. "Орлы" сразу собрались и пошли в атаку, однако до конца матча отквитать хотя бы один гол так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Бернли – 0:3.

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