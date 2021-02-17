Фулхэм ведёт отчаянную борьбу за выживание в АПЛ, однако до спасительной семнадцатой позиции лондонцам не хватало семь зачётных баллов. К счастью, "коттеджеры" имели матч в запасе против Бёрнли – возможно, это и не самый простой соперник (который ещё и играл дома), но и не Челси. Осечка для подопечных Скотта Паркера была недопустима.

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В первом тайме команды обостряли очень редко и слабо. Единственный голевой момент упустил Бёрнли – это Лонг на 24-й минуте головой пробивал метров с шести. Выше ворот. На перерыв команды отправились при нулях на табло, однако после него всё пошло веселее. Фулхэм на 49-й минуте вышел вперёд, замкнув скидку от Андерсена после подачи с углового, но уже через три минуты Бёрнли сравнял результате контратаки с выходом Барнса один на один – 1:1!

После этого оба коллектива разменялись несколькими не слишком опасными эпизодами. Забить хотя бы ещё один гол им так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Теперь Фулхэм имеет 19 очков и 6 зачётных баллов отставания от семнадцатой позиции, а Бёрнли с 27 пунктами поднялся на 15 строчку.

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