Бернли прервал рекордную серию Ливерпуля в АПЛ

Ничьей с Бернли (1:1) в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль прервал свою невероятную серию домашних побед подряд.

Подопечные Шона Дайча прервали 24-матчевую победную серию "красных" на Энфилде, сообщает Squawka Football.

Ярмоленко стал игроком Вест Хэма ровно 2 года назад – видео лучших голов украинца в АПЛ

Мерсисайдцы не смогли переиграть "бордовых" дома, хотя первыми открыли счет. Однако, на гол Эндрю Робертсона ответил форвард Бернли Джей Родригес. Эта потеря очков стала для Ливерпуля первой с января 2019 года. Тогда ребята Юргена Клоппа не справились с Лестером (тоже 1:1).

К слову, после отчетного поединка Ливерпуль набрал 93 очка и продолжает иметь более 20-очковый отрыв от Манчестер Сити. В свою очередь Бернли занимает 9-е место (50 очков).

Ливерпуль не смог одолеть Бернли, Уотфорд благодаря двум пенальти победил Ньюкасл