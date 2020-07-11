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Бернли прервал рекордную серию Ливерпуля в АПЛ

19:45 - Читати українською
Бернли прервал рекордную серию Ливерпуля в АПЛ
Шон Дайч / Sky Sports

Ничьей с Бернли (1:1) в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль прервал свою невероятную серию домашних побед подряд.

34’ Эндрю Робертсон
 
Джей Родригес 69’
34’ Эндрю Робертсон
69’ Джей Родригес

Подопечные Шона Дайча прервали 24-матчевую победную серию "красных" на Энфилде, сообщает Squawka Football.

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Мерсисайдцы не смогли переиграть "бордовых" дома, хотя первыми открыли счет. Однако, на гол Эндрю Робертсона ответил форвард Бернли Джей Родригес. Эта потеря очков стала для Ливерпуля первой с января 2019 года. Тогда ребята Юргена Клоппа не справились с Лестером (тоже 1:1).

К слову, после отчетного поединка Ливерпуль набрал 93 очка и продолжает иметь более 20-очковый отрыв от Манчестер Сити. В свою очередь Бернли занимает 9-е место (50 очков).

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Бернли Бернли Англия Рекорды АПЛ Ливерпуль - Бернли Ливерпуль Ливерпуль
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