Бернли потроллил Артету – тренер Арсенала жаловался на высокую траву

Английский клуб оригинально отреагировал на слова наставника Арсенала Микеля Артеты, который был недоволен качеством газона на Терф Мур.

"Трава была высокой, кажется, работники стадиона Бернли вовсе не поливали газон. Очевидно, что это не способствовало нашей игре в футбол", – жаловался наставник "канониров" после воскресного матча с Бернли.

Арсенал не отпустил Мартинелли в олимпийскую сборную Бразилии, невзирая на желание форварда

Клуб отреагировал на слова Артеты. поставив на обложку своего аккаунта в твиттере фото газона, который стал причиной неудачи Арсенала.

Отметим, что Бернли и Арсенал после 25 туров АПЛ имеют одинаковую количество очков – по 31-му. Команды занимают в турнирной таблице 11 и 10 место соответственно.

Непопулярне Класіко, мюнхенський реванш, талант Реала проти Мадрида та битва сюрпризів Італії: топ-5 матчів мідвіку