Защитник перебрался в стан "кларетовых", сообщает официальный сайт клуба.

Брайтон завершив трансфер вихованця Барселони

Робертс поставил подпись под 4-летним контрактом с Бернли. Суонси получил за своего воспитанника ориентировочно 2,9 млн евро. На Тёрф Мур он будет выступать под 14-м номером. Валлиец стал третьим по стоимости трансфером Бернли этим летом после Корне и Коллинза.

К слову, за годы выступлений в Суонси Коннор Робертс провел 152 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. На Евро-2020 он сыграл 4 поединка (1 гол).

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