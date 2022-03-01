Английская Премьер-лига продолжает приковывать внимание всего мира к войне в Украине.

Большинство клубов АПЛ тем или иным способом выразило свою поддержку Украине в борьбе против агрессора. Теперь очередь Бернли, сегодня играющего против Лестера.

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"В преддверии сегодняшнего матча АПЛ с Лестером клуб призывает всех болельщиков, домашних и гостей, объединиться в момент солидарности, чтобы показать народу Украины, что футбольная семья поддерживает их", – говорится в сообщении пресс-службы Бернли.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.

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