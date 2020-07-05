Ливерпуль не без проблем переиграл Астон Виллу, Бернли не удержал победу над Шеффилд Юнайтед: 33-й тур АПЛ

В воскресенье в 33-м туре чемпионата Англии состоялось несколько матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 33-й тур

Бернли – Шеффилд Юнайтед – 1:1

Голы: Тарковски, 43 – Иган, 80

Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0

Голы: Мане, 71, Джонс, 89

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Игровой день начинал поединок Бернли – Шеффилд Юнайтед. У команд была разница лишь в два очка, поэтому борьба была ожесточенной с первых минут. Уже на второй минуте матча гости могли открыть счет, однако голкипер спас свою команду. Еще один момент имел Иган на 35-й. Он выпрыгнул на встречу навеса с углового, но его удар головой пролетел мимо левой стойки. А под занавес тайма Тарковски своевременно оказался в штрафной соперника и замкнул прострел Родригеса – 1:0.

Во втором тайме Шеффилд стремился отыграться, но соперника спасала защита. Первый опасный момент и сразу голевой был на 80-й. Джон Иган хорошо подхватил мяч в штрафной соперника и мощно пробил в правую девятку, сравняв счет в матче. После этого были еще две попытки Бернли забить с углового, но обе легко нейтрализовал голкипер. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 1:1.

Ливерпуль, после разгромного поражения в предыдущем туре от Манчестер Сити 0:4, принимал аутсайдера турнирной таблицы – Астон Виллу. Обладая игровым и территориальным преимуществом, подопечные Клоппа нанесли в первом тайме лишь один удар в створ ворот и ушли на перерыв при счете 0:0.

После перерыва Алиссон спас "красных" после выстрела Анвара Эль-Гази, потянув круглого из угла ворот. Ну а потом все стало на свои места. Сначала Садио Мане замкнул передачу Наби Кейта, а затем Кертис Джонс добил сферу из района одиннадцатиметровой отметки после скидки Салаха.

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