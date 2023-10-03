Во вторник состоялся поединок 2-го тура АПЛ между Лутоном и Бернли (1:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В перенесенном матче 2-го тура чемпионата Англии сошлись аутсайдеры турнирной таблицы – Лутон и Бернли. Хозяева в прошлом туре сумели одержать первую победу в сезоне одолев Эвертон с Миколенко (2:1). В свою очередь подопечные Венсана Компани пока не знали вкуса побед.

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Бернли был острее в первом тайме, однако первый по-настоящему опасный момент создал лишь на 28-й минуте, когда Браунхилл мощным ударом пробил мимо ворот. Хозяева огрызнулись попыткой Огбене головой, когда сфера так же разминулась со стойкой. На перерыв, однако, Бернли ушел побеждая: в добавленное время партнеры вывели Фостера один на один и тот не промахнулся (помогла и ошибка защитника).

После перерыва гости продолжили нагнетать, но едва не пропустили с углового – Каллен головой успел выбить мяч с линии. Вскоре Моррис оказался на газоне в борьбе с Байером, но арбитр пенальти в ворота Бернли не назначил. В середине тайма Лутон полностью перехватил инициативу и заставлял соперника только отбиваться.

В конце концов, количество вылилось в качество и за 5 минут до завершения основного времени Адебайо сравнял. Уже в следующей атаке Бернли снова вышел вперед – Ларсен накрутил защитника на правом фланге, сместился ближе к центру и закрутил в дальнюю девятку.

Победа принесла Бернли 4 очка и подняла на восемнадцатую строчку турнирной таблицы АПЛ, Лутон с таким же количеством баллов на ступень выше.

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