Английский Бернли решил воспользоваться революционными методами для подбора игроков в свою академию.

Новый технический проект "бордовые" запустили совместно с платформой AiSCOUT, сообщает официальный Twitter клуба.

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Теперь футболисты, старше 14 лет, могут установить специальное приложение на смартфон и загрузить туда свое видео выполнения упражнений. Искусственный интеллект будет анализировать и сравнивать показатели юношей. Все собранные данные будут оцениваться скаутами. По результатам "просмотра" игроков будут приглашать в академию Бернли.

Стоит заметить, что "бордовые" стали первым клубом английской Премьер-лиги, который начал использовать такой подход для поиска талантов.

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