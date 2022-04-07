Защитник Эвертона Виталий Миколенко провел достаточно успешный матч против Бернли в рамках перенесенного 19 тура АПЛ.

Миколенко получил 6,8 балла по версии Whoscored – это самый высокий показатель среди игроков обороны Эвертона.

Испорченный праздник Миколенко в видеообзоре матча Бернли – Эвертон – 3:2

Выше всего же оценили Ришарлисона, который оформил дубль – ресурс поставил ему 10 баллов (наивысший показатель).

Добавим, что, несмотря на два мяча бразильца, Бернли совершил камбек в матче с Эвертоном, одолев "ирисок" со счетом 3:2.

Эвертон в матче за выживание на последних минутах уступил Бернли – Миколенко провел весь матч и заработал пенальти