Бернли – Эвертон: Миколенко получил самую высокую оценку среди защитников "ирисок" по версии WhoScored
09:58 - Читати українською
Защитник Эвертона Виталий Миколенко провел достаточно успешный матч против Бернли в рамках перенесенного 19 тура АПЛ.
12’ Натан Коллинз
57’ Джей Родригес
86’ Максвел Корне
Ришарлисон 18’
Ришарлисон 41’
12’ Натан Коллинз
18’ Ришарлисон
41’ Ришарлисон
57’ Джей Родригес
86’ Максвел Корне
Миколенко получил 6,8 балла по версии Whoscored – это самый высокий показатель среди игроков обороны Эвертона.
Испорченный праздник Миколенко в видеообзоре матча Бернли – Эвертон – 3:2
Выше всего же оценили Ришарлисона, который оформил дубль – ресурс поставил ему 10 баллов (наивысший показатель).
Добавим, что, несмотря на два мяча бразильца, Бернли совершил камбек в матче с Эвертоном, одолев "ирисок" со счетом 3:2.
Эвертон в матче за выживание на последних минутах уступил Бернли – Миколенко провел весь матч и заработал пенальти
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