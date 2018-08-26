Бернат близок к переходу в ПСЖ

Испанский защитник Баварии Хуан Бернат может вскоре сменить клуб.

Наставник Баварии Нико Ковач не рассчитывает на Берната и готов расстаться с футболистом, собщает Sky Germany.

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В услугах футболиста заинтересован ПСЖ, клубы уже начали переговоры. Сумма трансфера может составить 14 млн евро плюс бонусы.

Сначала парижане были заинтересованы в трансфере Фелипе Луиса из Атлетико, однако отказались платить 30 млн евро.

Бернат перешел в Баварию летом 2014 года, но за четыре сезона не смог закрепиться в основе немецкого чемпиона. Суммарно он провел за "ротен" 111 матчей и забил 5 мячей.

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