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Бернат близок к переходу в ПСЖ

11:22 40 Читати українською
Бернат близок к переходу в ПСЖ
Хуан Бернат / Фото: соцсети

Испанский защитник Баварии Хуан Бернат может вскоре сменить клуб.

Наставник Баварии Нико Ковач не рассчитывает на Берната и готов расстаться с футболистом, собщает Sky Germany.

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В услугах футболиста заинтересован ПСЖ, клубы уже начали переговоры. Сумма трансфера может составить 14 млн евро плюс бонусы.

Сначала парижане были заинтересованы в трансфере Фелипе Луиса из Атлетико, однако отказались платить 30 млн евро.

Бернат перешел в Баварию летом 2014 года, но за четыре сезона не смог закрепиться в основе немецкого чемпиона. Суммарно он провел за "ротен" 111 матчей и забил 5 мячей.

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Трансферы Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Бавария Бавария Германия Нико Ковач Нико Ковач Трансферы Чемпионата Германии Хуан Бернат Хуан Бернат
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