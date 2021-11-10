Наставник национальной команды Португалии Фернанду Сантуш не возьмет полузащитника Бернарду Силву на выездной матч квалификации к чемпионату мира-2022 с ирландцами, но верит в его участие в финальном туре против сборной Сербии.

"Много признаков того, что он сможет играть. Он прибыл к нам с жалобами на усталость. Он не смог тренироваться, но восстановление идет хорошо, и мы надеемся и верим в то, что он выйдет против Сербии.

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Смысла лететь с нами в Ирландию ему нет, поскольку на 100 процентов он не готов, и тамошние условия не будут лучшими для восстановления", – цитирует тренера Record.

К слову, в нынешнем сезоне Бернарду Силва провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и оформил 1 ассист. Против сборной Ирландии пиренейцы сыграют 11 ноября, а сербов примут на Да Луже 14 ноября.

Текущее положение команд в группе A: Сербия – 17 очков (7 матчей), Португалия – 16 (6), Люксембург – 6 (6), Ирландия – 5 (6), Азербайджан – 1 (7).

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