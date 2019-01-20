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Бернарду Силва заинтересовал Реал

20 января 11:46 298 Читати українською
Бернарду Силва заинтересовал Реал
Бернарду Силва / Reuters

Полузащитник английского Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов мадридского Реала.

Португальский хавбек стал главной целью "сливочных", уверяет Mirror.

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На Бернабеу Силва должен стать долгосрочной заменой Луке Модричу. В нынешнем сезоне, однако, 24-летний полузащитник стал одним из ведущих игроков команды Пепа Гвардиолы и рассматривается им в качестве преемника Давида Силвы на позиции плеймейкера.

Реал якобы готов отдать 70 млн фунтов за Бернарду. Слухи о заинтересованности мадридцев могут стимулировать Сити к новым переговорам с игроком о продлении контракта.

В сезоне 2018/19 Бернарду Силва провел 21 матч в АПЛ, в которых забил 5 мячей и сделал 6 ассистов.

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