Бернарду Силва набрал 48% голосов и победил в номинации за лучшего игрока Сити в прошлом месяце, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что 27-летний португалец уже третий месяц получает эту награду. Такой своеобразный хет-трик еще не удавался ни одному футболисту "горожан" за всю историю. В ноябре Бернарду отметился двумя голами и ассистом в 5 матчах.

Напомним, в 2017 году Ман Сити заплатил Монако за Силву 50 млн евро.

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