Полузащитник Бернарду Силва может продолжить карьеру в Ювентусе.

Руководство Ювентуса рассматривает возможность подписать Бернарду Силву в качестве свободного агента летом 2026 года. Боссы туринского клуба уже контактируют с представителями португальца, приводя контакты, информирует Tuttosport.

Отмечается, что Силва начнет думать о будущем весной, сейчас он сосредоточен на сезоне в Манчестер Сити. Португалец защищает цвета "горожан" с сезона 2017/18.

Напомним, что прошлым летом легенда Манчестер Сити Кевин де Брюйне перешел в Наполи на правах свободного агента.

