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Бернарду Силва: Играть под руководством Гвардиолы очень утомительно

16:53 65 Читати українською
Бернарду Силва: Играть под руководством Гвардиолы очень утомительно
Бернарду Силва / ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва поделился мнением о работе с главным тренером своей команды Хосепом Гвардиолой.

"Очень утомительно играть под руководством Пепа. Но это то, что мы должны делать. Если хочешь бороться за все трофеи каждый год, нужно, чтобы кто-то давил на тебя каждый день. Иногда это не так легко, но все же приятно работать с тем, кто не позволяет тебе расслабиться.

Бернарду Силва: Всегда есть куда прогрессировать

Хорошее качество Гвардиолы в том, что он все время идет вперед. Все, что он говорит тебе, позволяет прогрессировать. Если ты достаточно умен, поймешь: когда тренер говорит на повышенных тонах, это не должно тебя беспокоить. Он просто пытается сделать тебя и команду лучше", – приводит слова Силвы AS.

Напомним, португалец перешел в английский клуб в 2017-м году из Монако. В марте текущего года он продлил контракт с Сити – новое соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до лета 2025 года.

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Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Бернарду Силва Бернарду Силва
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