Бернарду Силва: Играть под руководством Гвардиолы очень утомительно

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва поделился мнением о работе с главным тренером своей команды Хосепом Гвардиолой.

"Очень утомительно играть под руководством Пепа. Но это то, что мы должны делать. Если хочешь бороться за все трофеи каждый год, нужно, чтобы кто-то давил на тебя каждый день. Иногда это не так легко, но все же приятно работать с тем, кто не позволяет тебе расслабиться.

Бернарду Силва: Всегда есть куда прогрессировать

Хорошее качество Гвардиолы в том, что он все время идет вперед. Все, что он говорит тебе, позволяет прогрессировать. Если ты достаточно умен, поймешь: когда тренер говорит на повышенных тонах, это не должно тебя беспокоить. Он просто пытается сделать тебя и команду лучше", – приводит слова Силвы AS.

Напомним, португалец перешел в английский клуб в 2017-м году из Монако. В марте текущего года он продлил контракт с Сити – новое соглашение 24-летнего хавбека рассчитано до лета 2025 года.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду