Португальский полузащитник мечтает о переходе в Реал, хотя его соглашение с Манчестер Сити действует до лета 2025-го. Бернарду стремился сменить клуб прошлым летом, но тогда остался в Манчестере. Однако не исключено, что летом 27-летний хавбек и его агент вернутся к варианту с уходом. Об этом сообщает Calciomercato.

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Заметим, зимой Хосеп Гвардиола в похожей ситуации отпустил Феррана Торреса в Барселону. Тогда тренер Манчестер Сити заявил, что не будет удерживать своих игроков, если они захотят перейти в другие клубы. Не исключено, что наставник отпустит и португальца, проводящего один из лучших сезонов на Этихаде с момента перехода.

В сезоне 2021/22 Бернарду сыграл 34 матча, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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