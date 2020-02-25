Бернарду Силва хочет поиграть с Месси в одной команде – аргентинец предлагал Барселоне приобрести партнера Зинченко

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва выразил желание сыграть с Лионелем Месси в одной команде на фоне слухов о возможном ухода португальца.

"Конечно я хотел бы сыграть с Месси. Я играю с Роналду в национальной команде, и если я сыграю с Месси, то смогу сказать, что я играл с лучшими в истории.

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Было бы приятно, но это дело сложное. В Манчестер Сити или в Барселоне – это было бы замечательно", – поделился Силва в комментарии SER Catalunya.

Напомним, ранее Месси предложил Барселоне приобрести Бернарду, поскольку считает, что тот сможет идеально вписаться в стиль игры каталонцев.

Манчестер Сити оценивает португальца в 120 млн евро. Бернарду только в прошлом году продлил контракт с "горожанами" до 2025-го, однако дисквалификация из Лиги чемпионов может кардинально изменить планы талантливого хавбека. В текущем сезоне португалец провел за Манчестер Сити 36 матчей, записав в свой актив 7 голов и 8 ассистов.

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