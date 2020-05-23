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Бернарду оценил свои шансы заменить Роналду в сборной Португалии

06:30 35 Читати українською
Бернарду оценил свои шансы заменить Роналду в сборной Португалии
Бернарду Силва и Криштиану Роналду / Getty images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва высказался о роли форварда Ювентуса Криштиану Роналду для сборной Португалии.

"Занять место Криштиану невозможно. Никто не сможет этого сделать. Я попробую постоянно прогрессировать, чтобы делать все возможное для Португалии и своего клуба. Я хочу помогать стране и команде выигрывать все возможные титулы.

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Пример для детей? Когда ты хороший игрок, то все возможно. Без разницы, маленький ты или большой. У каждого футболиста есть свои качества. Кто-то более техничный, кто-то быстрее, медленнее, выше, ниже... Но когда у тебя есть мастерство, и ты так работаешь, то можно мечтать об успехе", – сказал Силва в интервью AS.

Напомним, Бернарду дебютировал за сборную Португалии в марте 2015 – пиренейцы сенсационно уступили Кабо-Верде (0:2). С тех пор Силва сыграл за свою национальную команду 43 матча, в которых забил 6 голов и отдал 15 голевых передач.

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Мир Португалия Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Бернарду Силва Бернарду Силва
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