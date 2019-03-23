Бернарду: Ничья с Украиной не является плохим результатом

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал ничью с Украиной (0:0).

"Ничья – это не так плохо, как поражение, но нам необходимо играть лучше. В понедельник необходимо побеждать Сербию, потому что надо набрать как можно больше очков, чтобы пройти квалификацию", – цитирует Силву A Bola.

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

Сборная Португалии расписала сухую мировую с Украиной, а в следующем матче подопечные Фернанду Сантуша дома будут принимать Сербию.