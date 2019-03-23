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Бернарду: Ничья с Украиной не является плохим результатом

01:00 65 Читати українською
Бернарду: Ничья с Украиной не является плохим результатом
Бернарду Силва / A Bola

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал ничью с Украиной (0:0).

 

"Ничья – это не так плохо, как поражение, но нам необходимо играть лучше. В понедельник необходимо побеждать Сербию, потому что надо набрать как можно больше очков, чтобы пройти квалификацию", – цитирует Силву A Bola.

Португалия – Украина – 0:0 – видеообзор матча

Сборная Португалии расписала сухую мировую с Украиной, а в следующем матче подопечные Фернанду Сантуша дома будут принимать Сербию.

Теги
Португалия Португалия Украина Украина Евро-2020 Португалия - Украина Бернарду Силва Бернарду Силва
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