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Бернарду элегантным финтом обработал мяч – УЕФА назвал лучшим моментом дня действия будущего соперника Украины

09:40 129 Читати українською
Бернарду элегантным финтом обработал мяч – УЕФА назвал лучшим моментом дня действия будущего соперника Украины
Бернарду Силва / Global Images

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва продемонстрировал невероятную технику в матче отбора к Евро-2020 против Люксембурга.

16’ Бернарду Силва
65’ Криштиану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш
 
16’ Бернарду Силва
65’ Криштиану Роналду
89’ Гонсалу Гедеш

Бернарду Силва запомнился роскошным финтом в матче против Люксембурга.

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Португалец пяткой элегантно перебросил мяч мимо защитника и продолжил атаку команды. УЕФА выбрал этот финт моментом дня отбора к Евро-2020.

Напомним, сборная Португалии разгромила Люксембург (3:0) и встретится с Украиной 14 октября, начало в 21:45. Добавим, что "желто-синие" имеют в активе 16 очков, португальцы с 11 пунктами занимают второе место.

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Евро-2020 Португалия Португалия Бернарду Силва Бернарду Силва Видеоновости Португалия - Люксембург
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