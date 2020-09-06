Бернардески получил травму в расположении сборной Италии и пропустит старт серии А
6 сентября 22:14 - Читати українською
Ювентус имеет немалые кадровые потери перед началом сезона 2020/21.
Вингер туринцев Федерико Бернардески травмировался в расположении сборной Италии, информирует La Gazzetta dello Sport.
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Срок восстановления займет около месяца, поэтому Ювентусу придется обходиться без 26-летнего игрока в стартовых турах Серии А. Команда Андреа Пирло начнет сезон 20 сентября домашним поединком против Сампдории.
Добавим, что Бернардески стал далеко не единственной потерей Ювентуса последних недель – ранее травмировались де Лигт и Дуглас Коста.
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