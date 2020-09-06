Вингер туринцев Федерико Бернардески травмировался в расположении сборной Италии, информирует La Gazzetta dello Sport.

Пирло озвучил цели Ювентуса на сезон

Срок восстановления займет около месяца, поэтому Ювентусу придется обходиться без 26-летнего игрока в стартовых турах Серии А. Команда Андреа Пирло начнет сезон 20 сентября домашним поединком против Сампдории.

Добавим, что Бернардески стал далеко не единственной потерей Ювентуса последних недель – ранее травмировались де Лигт и Дуглас Коста.

Ювентус зробив сенсаційну ставку на Пірло – великий Маестро вважає себе учнем Луческу, а в Італії згадують Київ