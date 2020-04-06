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Бернардески покинет Ювентус – новичок заставляет игрока сборной Италии искать новый клуб

00:15 18 Читати українською
Бернардески покинет Ювентус – новичок заставляет игрока сборной Италии искать новый клуб
Пути Бернардески и Роналду разойдутся? / ФК Ювентус

Вингер Ювентуса Федерико Бернардески сменит клуб уже этим летом. Для него банально нет места в составе "Старой синьоры".

Игрок сборной Италии, который летом 2017 года обошелся Ювентусу в 40 млн евро, перейдет в другой клуб. Маурицио Сарри не слишком рассчитывает на 26-летнего воспитанника Фиорентины. Летом для него вообще не останется места в составе после прихода 19-летнего Деяна Кулусевски, который на правах аренды выступает за Парму. Именно поэтому действующий чемпион Италии готов продать Бернардески, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

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В сезоне 2019/20 Федерико провел 24 матча в футболке туринцев, забил 1 гол и отдал 1 ассист. В прошлом году им активно интересовалась Барселона, также сообщалось об интересе Милана.

Контракт Бернардески с Ювентусом действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро.

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