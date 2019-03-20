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Бернардески: Дисквалификация Роналду станет безумием

06:00 77 Читати українською
Бернардески: Дисквалификация Роналду станет безумием
Федерико Бернардески и Криштиану Роналду / соцсети

Нападающий Ювентуса Федерико Бернардески считает, что УЕФА не стоит наказывать Криштиану Роналду дисквалификацией за неприличный жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

"Думаю, что это было обычное празднование от Криштиану, ничего больше. Рассматривать этот жест как нарушение – большая глупость. Если его накажут, то это будет безумием.

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За что его наказывать? Он просто отпраздновал победу. Думаю, все должно закончиться хорошо. Максимум, какое наказание он может понести – финансовое.

Роналду всегда спокойный и собранный, а сейчас мы все ждем итогового решения. Он – профессионал во всех отношениях, он доказал свое превосходство во всех частях света: в Англии, в Испании, а теперь и в Италии.

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Он много дал Ювентусу, у него харизма победителя. Постоянная игра бок о бок с таким футболистом делает тебя лучше, развивает твои навыки", – цитирует Бернардески Football-italia.

Теги
Ювентус Ювентус Лига чемпионов Криштиану Роналду Криштиану Роналду Федерико Бернардески Федерико Бернардески Ювентус - Атлетико
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