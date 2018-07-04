Бернард выбирает между Вест Хэмом и Цзянсу Сунин

Экс-хавбек Шахтера Бернард имеет несколько вариантов с продолжением карьеры. В частности, он выбирает между английским Вест Хэм Юнайтед и китайским Цзянсу Сунин, за который выступает Алекс Тейшейра.

Бернард получил предложения от Вест Хэма и Цзянсу Сунин, сообщает UOL Esporte.

Фенербахче предложил Бернарду контракт на 20 миллионов евро, – СМИ

В составе китайского клуба выступает бывший партнер Бернарда по Шахтеру Алекс Тейшейра, который перешел туда зимой 2016 года за 50 миллионов евро и стал рекордной продажей "горняков" на то время.

Агенты ведут переговоры с обоими клубами, а сам бразилец пока не определился, где продолжит карьеру.

Бернард выступал в составе Шахтера с 2013 по 2018 годы.