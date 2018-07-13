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Бернард вскоре может подписать контракт с Бенфикой

15:36 85 Читати українською
Бернард вскоре может подписать контракт с Бенфикой
Бернард / Фото: ФК Шахтер

Экс-хавбек Шахтера Бернард может повторить путь Факундо Феррейры и стать игроком Бенфики.

Экс-полузащитник Шахтера Бернард в ближайшее время может стать игроком Бенфики, сообщает O Jogo.

Португальцы предложили ему годовую зарплату в 2,3 млн евро и бонус 8,5 млн за подписание контракта.

Вскоре представители Бернарда встретятся с руководством Бенфики.

Напомним, ранее контракт с Бенфикой подписал экс-горняк Факундо Феррейра.

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