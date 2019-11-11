Бернард: Украина – очень отсталая страна, когда речь идет о расизме

Бывший полузащитник Шахтера Бернард, ныне выступающий за английский Эвертон, поддержал своего соотечественника Тайсона, который пострадал от проявлений расизма во время матча Шахтер – Динамо.

"К сожалению, это очень отсталая страна, когда дело доходит до этого, брат. Но никогда не прекращай бороться и делать то, что ты очень хорошо умеешь – играть в футбол. Я люблю тебя", – написал Бернард в комментарии под постом Тайсона в инстаграме.

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Напомним, во втором тайме вчерашнего матча Шахтер – Динамо арбитр Николай Балакин был вынужден остановить игру – болельщики Динамо провоцировали Тайсона расистскими выкриками, и бразилец не выдержал, ответив им неприличным жестом, за который впоследствии получил красную карточку.

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