Агент бразильца, Адриано Спадотто, раскрыл планы, которые не удалось реализовать во время летнего окна.

Эвертон отдал 25 млн фунтов за лидера Норвича

"Мы пытались убедить Эвертон отпустить его в Рому, но английский клуб не согласился. Даже в аренду. Впрочем, я думаю, что сделка может состояться в январе ориентировочно за 7 млн евро", – заявил Спадотто в комментарии LaRoma24.

Напомним, что римлян возглавляет Паулу Фонсека, с которым Бернард хорошо знаком по совместной работе в Шахтере. Эвертон вообще не рассчитывает на бразильца в нынешнем сезоне – ни одной сыгранной минуты за 4 тура АПЛ.

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