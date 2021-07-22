Бернард сменил Эвертон на клуб из ОАЭ
23:23 - Читати українською
Полузащитник Эвертона Бернард решил трудоустроиться в новом для себя чемпионате.
28-летний бразилец стал игроком Шарджы, информирует официальный сайт эмиратского клуба.
Алекс Тейшейра возвращается в Европу – экс-звезда Шахтера согласовал контракт с Бешикташем
Бернард поставил свою подпись под контрактом сроком на два года. Полузащитник будет выступать в команде из ОАЭ под 20 номером. Ранее игроку приписывали интерес от российского Зенита.
Напомним, Бернард выступал в Шахтере в течение 2013-2018 годов, откуда перебрался в Эвертон. За "ирисок" бразець провел 84 поединка.
Футуристична пустеля, де рахують нафтодолари, а герой ЧС-2002 став легендою: куди потрапив Сергій Ребров
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter