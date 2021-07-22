Полузащитник Эвертона Бернард решил трудоустроиться в новом для себя чемпионате.

28-летний бразилец стал игроком Шарджы, информирует официальный сайт эмиратского клуба.

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Бернард поставил свою подпись под контрактом сроком на два года. Полузащитник будет выступать в команде из ОАЭ под 20 номером. Ранее игроку приписывали интерес от российского Зенита.

Напомним, Бернард выступал в Шахтере в течение 2013-2018 годов, откуда перебрался в Эвертон. За "ирисок" бразець провел 84 поединка.

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