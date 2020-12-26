Бернард, который сейчас выступает за Эвертон, не упустил возможности купить место в VIP-зоне нового стадиона Arena MRV, который находится на стадии строительства в Бразилии.

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Как сообщает Globoesporte, экс-вингеру Шахтера пришлось раскошелиться за такую ​​опцию – 150 тысяч евро за 15-летнее право пользоваться комнатой. Всего на новой арене запланировано около 80 таких помещений. Стадион должны сдать в эксплуатацию в 2022 году.

К слову, эта арена станет домом для Атлетико Минейро – родного клуба Бернарда. Именно оттуда бразилец перебрался в Шахтер, где провел почти 160 матчей.

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Модель VIP-комнаты: