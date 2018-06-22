Бернард попрощался с Шахтером

Экс-полузащитник Шахтера Бернард обратился со словами благодарности к своему бывшему клубу и болельщикам команды.

"Это время можно разделить на два отрезка: мои первые три года в Шахтере оказались тяжелыми, но последние два сезона получились очень радостными и счастливыми. В этот период я рос и развивался, был доволен результатами, которые демонстрировала команда. Мы побеждали и одерживали титулы, а клуб продолжал прогрессировать и стал лишь сильнее.

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Выступления в Лиге чемпионов – моя мечта, и я благодарен Шахтеру за то, что помог мне ее осуществить. Это стало для меня важным достижением в карьере. Играть на заполненной Донбасс Арене – невероятные эмоции. "Горняки" всегда показывали отличный футбол на своем стадионе и получали мощную поддержку трибун. Для меня каждый матч на домашней арене был большим событием.

Я уверен, что за последние два года мы выигрывали трофеи во многом именно благодаря Паулу Фонсеке. Это очень умный тренер, который проявляет терпение в процессе обучения футболистов. Он и его штаб – настоящие профессионалы и отличные люди. Убежден, с Фонсекой Шахтер продолжит расти как клуб и будет достигать больших успехов как в чемпионате, так и в Европе.

Хочу поблагодарить игроков, руководство, тренерский штаб, сотрудников Шахтера за эти пять лет, что мы провели вместе. Как бы далеко я ни был, всегда буду поддерживать команду, радоваться ее победам и достижениям. Большое спасибо болельщикам за поддержку, уважение и дружбу. Я всех крепко обнимаю", – цитирует Бернарда официальный сайт Шахтера.