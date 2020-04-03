Бернард получил возможность воссоединиться с Фонсекой

Вингер ливерпульского Эвертона Бернард может перебраться в итальянскую Серию А.

Агенты бразильца предложили услуги своего клиента Роме, сообщает La Roma 24.

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Шансы Бернарда на переезд в итальянскую столицу довольно высоки. "Волки" как раз ищут исполнителя на левый фланг атаки. Кроме того, с возможностями вингера хорошо знаком наставник римлян Паулу Фонсека. Они работали вместе с Бернардом в донецком Шахтере. Бразильский хавбек имеет действующий до 2022-го контракт с Эвертоном, а трансфер может ориентировочно стоить Роме 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Бернард провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.

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