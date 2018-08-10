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Бернард поблагодарил Шахтер после подписания контракта с Эвертоном

09:37 55 Читати українською
Бернард поблагодарил Шахтер после подписания контракта с Эвертоном
Бернард / Соцсети

Экс-хавбек Шахтера Бернард написал слова благодарности своему бывшему клубу.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить футбольный клуб Шахтер за эти 5 лет, за много борьбы, сражений, побед и конечно же за опыт, который я здесь нашел. Хочу поблагодарить всех болельщиков, игроков, работников клуба. Выразить особую благодарность Пауло Фонсеке и всей технической комиссии.

Бернард стал игроком Эвертона

Без всяких сомнений, Вы дали мне большой профессиональный рост в моей карьере. К сожалению, сейчас я буду находиться далеко, но всегда буду поддерживать и надеяться, что когда-нибудь Шахтер сможешь вернуться в Донецк, дом, из которого мы никогда не должны были уходить. Большое Вам спасибо, с огромным уважением", – написал Бернард на своей странице в Инстаграм.

Бразилец перешел в Шахтер летом 2013 года и провел в составе "горняков" 5 сезонов. За это время он трижды выиграл чемпионат Украины, трижды Кубок Украины и 4 раза Суперкубок Украины.

Бернард покинул донецкий клуб этим летом в качестве свободного агента. Ранее на хавбека претендовали Интер, Милан и Челси.

Queria agradecer a todos no @fcshakhtar por esses 5 anos, de muita luta, e acima de tudo, de muito aprendizado. A todos fãs e jogadores, e especialmente ao @paulofonseca_oficial e toda a sua comissão, que me ajudou e sem dúvidas nenhuma acrescentou muito no meu crescimento profissional. Estarei agora de longe, mas sempre torcendo e esperando que um dia, vocês possam voltar pra Donetsk, a casa de onde nunca deveríamos ter saído. Um grande abraço, com muito respeito! —————————————— Прежде всего я хотел бы поблагодарить футбольный клуб «Шахтер» за эти 5 лет, за много борьбы, сражения, побед и конечно же опыт который я здесь обрел. Хочу поблагодарить всех болельщиков, игроков, сотрудников клуба. Выразить особую благодарность @paulofonseca_oficial и всей технической комиссии. Без всяких сомнений, Вы дали мне большой профессиональный рост в моей карьере. К сожалению, сейчас я буду находиться далеко, но всегда буду поддерживать и надеяться, что когда-нибудь Шахтёр сможешь вернуться в Донецк, дом, из которого мы никогда не должны были уходить. Большое Вам спасибо, с огромным уважением!

Публикация от Bernard Duarte (@bernard)

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Бернард Бернард Шахтер Шахтер Эвертон Эвертон
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