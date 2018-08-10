Бернард поблагодарил Шахтер после подписания контракта с Эвертоном

Экс-хавбек Шахтера Бернард написал слова благодарности своему бывшему клубу.

"Прежде всего я хотел бы поблагодарить футбольный клуб Шахтер за эти 5 лет, за много борьбы, сражений, побед и конечно же за опыт, который я здесь нашел. Хочу поблагодарить всех болельщиков, игроков, работников клуба. Выразить особую благодарность Пауло Фонсеке и всей технической комиссии.

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Без всяких сомнений, Вы дали мне большой профессиональный рост в моей карьере. К сожалению, сейчас я буду находиться далеко, но всегда буду поддерживать и надеяться, что когда-нибудь Шахтер сможешь вернуться в Донецк, дом, из которого мы никогда не должны были уходить. Большое Вам спасибо, с огромным уважением", – написал Бернард на своей странице в Инстаграм.

Бразилец перешел в Шахтер летом 2013 года и провел в составе "горняков" 5 сезонов. За это время он трижды выиграл чемпионат Украины, трижды Кубок Украины и 4 раза Суперкубок Украины.

Бернард покинул донецкий клуб этим летом в качестве свободного агента. Ранее на хавбека претендовали Интер, Милан и Челси.