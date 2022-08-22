Прошлый сезон бывший игрок Шахтера провел в составе аравийского клуба Шарджа, где забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 31-м матче. В конце концов стороны прекратили сотрудничество.

Вербич победно дебютировал за Панатинаикос – экс-динамовец помог обыграть Чигринского и Ко

Без работы Бернард не остался и нашел себе новый клуб. Бразилец перешел в Панатинаикос на правах свободного агента, подписав контракт на 2 сезона. Там он будет конкурировать с Беньямином Вербичем – оба играют на левом фланге атаки.

Напомним, первым европейским клубом Бернарда был Шахтер. "Горняки" в 2013 году заплатили за этого футболиста 25 миллионов евро, что до сих пор является рекордом УПЛ.