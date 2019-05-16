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Бернард может перейти в Милан

16 мая 13:15 316 Читати українською
Бернард может перейти в Милан
Бернард / ФК Эвертон

Бывший хавбек Шахтера Бернард, ныне выступающий за Эвертон, может перейти в Милан.

Милан рассматривает возможность подписания полузащитника Эвертона Бернарда, сообщает Calcio Mercato.

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По информации источника, бывший хавбек Шахтера недоволен уровнем игры своей нынешней команды и готов сменить клубную прописку.

Милан интересовался Бернардом, когда тот выступал еще в составе "горняков" но не делал конкретных предложений.

В сезоне 2018/19 бразилец забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 34 матчах АПЛ.

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