Бернард может перейти в Милан

Бывший хавбек Шахтера Бернард, ныне выступающий за Эвертон, может перейти в Милан.

Милан рассматривает возможность подписания полузащитника Эвертона Бернарда, сообщает Calcio Mercato.

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По информации источника, бывший хавбек Шахтера недоволен уровнем игры своей нынешней команды и готов сменить клубную прописку.

Милан интересовался Бернардом, когда тот выступал еще в составе "горняков" но не делал конкретных предложений.

В сезоне 2018/19 бразилец забил 1 гол и отдал 3 ассиста в 34 матчах АПЛ.

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