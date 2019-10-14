Берлускони рассказал, как вернуть Милану былое величие

Бывший президент итальянского Милана Сильвио Берлускони прокомментировал слова нынешнего руководства "россонери" о том, что клуб был близок к банкротству, а также поделился рецептом возвращения знаменитого клуба на вершину мирового футбола.

"Газидис сказал, что я мог обанкротить Милан? Есть такие вещи, которые можна говорить вслух только после того, как заходишь в туалет и закрываешь за собой дверь.

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Что касается того, как привести Милан к былому величию, то тут все просто и сложно одновременно – верните клуб Сильвио Берлускони", – цитирует одиозного политика Football Italia.

Ранее исполнительный директор итальянского клуба Иван Газидис заявил, что до прихода инвестиций американской компании Elliott Management Милан был близок к банкротству и мог оказаться в Серии В.

Напомним, Берлускони был владельцем Милана с 1986-го по 2016-й год. За это время клуб 8 раз побеждал в чемпионате Италии, а также 5 раз выиграл Лигу чемпионов.

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