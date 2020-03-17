Берлускони пожертвовал невероятную сумму на борьбу с коронавирусом

Бывший президент Милана Сильвио Берлускони присоединился к борьбе с пандемией коронавируса.

Берлускони пожертвует региону Ломбардия 10 млн евро для борьбы с коронавирусом, сообщает твиттер политической партии Forza Italia.

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Сообщается, что эти деньги могут быть потрачены для строительства отделений интенсивной терапии или для иных нужд, связанных с коронавирусом.

Напомним, Сильвио был владельцем Милана с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба. Весной 2017 Берлускони продал Милан китайским инвесторам. Сейчас бизнесмен является владельцем Монцы, которая выступает в Серии С.

Добавим, что Италия стала первой европейской страной, пострадавшей от пандемии коронавируса.

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