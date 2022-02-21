Владелец Монцы, несмотря на солидный возраст, не забывает о личной жизни и пользуется успехом у женщин.

Матч Монца – Пиза 85-летний Берлускони смотрел в компании верного соратника Адриано Галлиани и своей пассии – Марты Фашины. Она является однопартийницей Сильвио и членом палаты депутатов Италии. Гол Монцы пара отпраздновала поцелуем.

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Недавно Берлускони и Фашина похвастались общим фото на день Валентина, а в отношениях они находятся с 2020-го. Интересно, что Марта младше одиозного политика на 53 года – недавно ей исполнилось 32.

К слову, поединок завершился победой Пизы со счётом 2:1. После 24-х туров Серии Б Монца занимает 5 место, отставая от лидера на 5 очков.