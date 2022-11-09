"Сегодня День украинской письменности и языка. Этот праздник создан для развития государственного языка. Сейчас очень важно развивать и поддерживать наше, украинское. И язык – то, с чего следует начинать.

"Они оставались главными в раздевалке даже когда были иностранцы": Бондарь назвал безоговорочных лидеров Шахтера

Говорите, пишите, читайте на украинском. Каждый день понемногу. Если вам нужен пример, посмотрите на меня. Несмотря на ошибки и неидеальное произношение, в прошлом году даже фильм озвучил. Помните? В этом году тоже готовлю кое-что интересное на эту тему. Следите за страницей, чтобы не пропустить", – написал Пятов на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне 38-летний голкипер не провел за Шахтер ни одного матча. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2023 года.

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