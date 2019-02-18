Бериссо возглавил сборную Парагвая

Бывший тренер Сельты, Севильи и Атлетика Эдуардо Бериссо стал главным тренером сборной Парагвая.

Парагвайская футбольная ассоциация на своем официальном сайте сообщила о назначении Эдуардо Бериссо на должность главного тренера. Детали контракта не сообщаются.

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Аргентинец будет готовить команду к Копа Америка-2019, который пройдет этим летом в Бразилии.

Перед этим специалист возглавлял Атлетик Бильбао. с которым опустился в зону вылета Примеры. Известен своей работой в Сельте и выходом в полуфинал Лиги Европы-2016/17, и Севилье, где работал всего полгода.

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