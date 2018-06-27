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Бериша вскоре станет игроком Лацио

08:50 9 Читати українською
Бериша вскоре станет игроком Лацио
Валон Бериша / Getty images

Вингер Зальцбурга Валон Бериша переедет в Рим.

Зальцбург и римский Лацио договорились о трансфере 25-летнего полузащитника Валона Бериши.

По информации Sky Sports Italia, сумма трансфера составит 7.5 млн евро плюс бонусы. В новом клубе Бериша будет зарабатывать 1.3 млн евро в год.

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Добавим, что футболистом также интересовались Ньюкасл и Сампдория.

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Валон Бериша Валон Бериша Лацио Лацио Зальцбург Зальцбург Италия
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