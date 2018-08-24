Берич отказал киевскому Динамо, – СМИ

Словенский нападающий Сент-Этьена Роберт Берич не перейдет в киевское Динамо.

Напомним, киевляне интересовались 27-летним словенским нападающим Сент-Этьена Робертом Беричем. Динамо предлагало за форварда 2,5 миллиона евро, но французский клуб стремился получить за Берича вдвое больше.

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Однако переговоры не продолжились, ведь сам игрок заблокировал трансфер, сообщает Sport.ua. Берич стремится выступать в чемпионате Бельгии, Нидерландов и Австрии.

27-летний форвард за карьеру выступал в ряде австрийских и словенских команд. За Сент-Этьен играет с 2015 года. За это время Берич провел 61 матч и забил 22 гола. Также на счету футболиста 16 матчей за сборную Словении и 1 гол.